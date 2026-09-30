Суд ЄС відхилив позов шести університетів Угорщини проти обмеження їхнього фінансування

Суд Європейського Союзу відхилив позови шести угорських університетів, які оскаржували обмеження на отримання фінансування з бюджету ЄС.

Про це повідомляє HVG, інформує "Європейська правда".

Угорські університети оскаржували рішення Ради ЄС від 2022 року, ухвалене через занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині та можливого конфлікту інтересів. Цим рішенням Єврокомісії заборонили брати на себе нові фінансові зобов'язання перед угорськими фондами управління майном у суспільних інтересах та установами, які перебувають під їхнім управлінням.

Під обмеження потрапили, зокрема, університети, які угорська влада раніше передала під управління таких фондів. Унаслідок цього їхні студенти та викладачі втратили доступ до нового фінансування за програмами Erasmus+ та Horizon Europe.

Йдеться про Дебреценський університет, Університет Обуди, Ветеринарний університет, Університет Земмельвейса, Мішкольцький університет та Університет Дунауйвароша.

Шість університетів звернулися до Суду ЄС із вимогою скасувати обмеження в частині, яка стосується їх. Однак 30 вересня суд у Люксембурзі відхилив їхній позов.

Суд дійшов висновку, що Рада ЄС мала достатні підстави для запровадження обмежень. Зокрема, він погодився, що на момент ухвалення рішення у 2022 році проблеми з конфліктом інтересів в угорській системі управління такими фондами мали системний характер.

Нагадаємо, 23 вересня Європейська комісія запропонувала Раді ЄС скасувати заходи, запроваджені у 2022 році щодо Угорщини через проблеми з верховенством права, та розблокувати 4,2 млрд євро призупиненого фінансування.

Раніше Рада ЄС схвалила новий план відновлення та стійкості для Угорщини на 10 млрд євро.