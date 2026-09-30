У Німеччині з наступного року знову подорожчає популярний проїзний квиток

З 1 січня 2027 року у Німеччині знову піднімуть вартість популярного загальнонаціонального місячного квитка на громадський транспорт Deutschlandticket з 63 до 66,80 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Це перше підвищення цін, яке було визначено за новою формулою, що базується на собівартості, а не в результаті політичних переговорів між федеральним урядом Німеччини та урядами федеральних земель.

Згідно з даними Міністерства транспорту Баварії, яке наразі головує на конференції міністрів транспорту федеральних земель Німеччини, підвищення на 3,80 євро зумовлене зростанням витрат на персонал, енергоносії та інших операційних витрат.

Нова формула також враховує, що сукупний обсяг федеральних та земельних субсидій залишається незмінним і становить 3 млрд євро на рік.

Вартість пільгового проїзного квитка для працівників зросте до 63,46 євро, а семестровий квиток для студентів коштуватиме 40,08 євро.

Міністр транспорту Німеччини Штеффен Більгер заявив, що, незважаючи на підвищення ціни, квиток залишається "дуже привабливою пропозицією".

Наразі близько 14,5 мільйонів людей користуються Deutschlandticket, який діє у місцевому та регіональному громадському транспорті по всій Німеччині.

З урахуванням нової ціни квиток подорожчав приблизно на 36% з моменту його запровадження.

Нагадаємо, на початку 2025 року вартість Deutschlandticket підвищили з 49 до 58 євро.

А з 2026 року його вартість становила вже 63 євро.