У Франції наближаються до відставки уряду меншості

Депутати Соціалістичної партії Франції після переговорів з прем’єр-міністром Мішелем Барньє заявила, що голосуватиме за вотум недовіри його уряду, збільшуючи шанси його відставки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Лідер групи соціалістів у Сенаті – верхній палаті парламенту Франції – Патрік Каннер заявив, що зустріч із французьким прем’єром минула в теплій атмосфері, але той не висунув "жодних конкретних пропозицій", щоб переконати підтримати його уряд меншості.

Каннер додав, що Барньє є "продовженням політики, яку протягом останніх семи років проводив (президент Франції. – Ред.) Емманюель Макрон і яка призвела до безпрецедентного дефіциту".

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Нинішній французький уряд меншості сформований консерваторами й правоцентристами та потребує підтримки щонайменше однієї великої парламентської групи – соціалістів або ультраправих із "Національного об’єднання".

Імовірність того, що уряд втратить таку підтримку, зросла на тлі обговорень проєкту бюджету на 2025 рік, проєкт якого повністю не задовольняє ані соціалістів, ані ультраправих.

Не маючи більшості в парламенті, Барньє хотів скористатись спецпроцедурою Конституції Франції, яка дозволяє ухвалювати окремі рішення в обхід законодавців – але водночас автоматично запускає голосування про вотум недовіри уряду.

Через невдоволення проєктом бюджету де-факто лідерка "Нацоб’єднання" Марін Ле Пен на початку тижня вже пригрозила припинити підтримку коаліційного уряду Франції в разі вотуму недовіри.