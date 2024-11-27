Во Франции приближаются к отставке правительства меньшинства

Депутаты Социалистической партии Франции после переговоров с премьер-министром Мишелем Барнье заявили, что будут голосовать за вотум недоверия его правительству, увеличивая шансы его отставки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Лидер группы социалистов в Сенате – верхней палате парламента Франции – Патрик Каннер заявил, что встреча с французским премьером прошла в теплой атмосфере, но тот не выдвинул "никаких конкретных предложений", чтобы убедить поддержать его правительство меньшинства.

Каннер добавил, что Барнье является "продолжением политики, которую в течение последних семи лет проводил (президент Франции. – Ред.) Эмманюэль Макрон и которая привела к беспрецедентному дефициту".

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Нынешнее французское правительство меньшинства сформировано консерваторами и правоцентристами и нуждается в поддержке как минимум одной крупной парламентской группы – социалистов или ультраправых из "Национального объединения".

Вероятность того, что правительство потеряет такую поддержку, возросла на фоне обсуждений проекта бюджета на 2025 год, проект которого полностью не удовлетворяет ни социалистов, ни ультраправых.

Не имея большинства в парламенте, Барнье хотел воспользоваться спецпроцедурой Конституции Франции, которая позволяет принимать отдельные решения в обход законодателей – но одновременно автоматически запускает голосование о вотуме недоверия правительству.

Из-за недовольства проектом бюджета де-факто лидер "Нацобъединения" Марин Ле Пен в начале недели уже пригрозила прекратить поддержку коалиционного правительства Франции в случае вотума недоверия.