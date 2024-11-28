Міноборони розповіло про рішення партнерів щодо військової допомоги Україні на 2025 рік

У Міністерстві оборони України озвучили результати проведених восени зустрічей і переговорів з країнами-партнерами про військову допомогу Україні у 2025 році.

Про це йдеться у повідомленні відомства в Telegram, передає "Європейська правда".

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що за результатами чисельних зустрічей та перемовин, що їх Україна провела впродовж осені, вже є результат, який буде використовуватися для забезпечення Сил оборони у 2025 році.

Умєров перерахував ключові результати, які посилять позиції України у 2025 році, серед яких, зокрема, те, що Литва, Латвія та Естонія виділять по 0,25% ВВП на підтримку України, а Велика Британія виділяє по 3 млрд фунтів стерлінгів щороку до 2031 року.

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Також, як зазначили у Міноборони, Данія виділить до 2028 року 8,7 млрд євро, а у 2025-му військова допомога становитиме 2,2 млрд євро, включаючи спільні проєкти та інвестиції за "данською моделлю 2.0".

За словами Умєрова, Україна отримає від ЄС на початку року другий транш військової допомоги вартістю 1,9 млрд євро, а НАТО надасть до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги Альянсу Україні на 2025 рік.

Як зазначається, Нідерланди виділять 4 млрд євро на період 2024–2026 років, Німеччина – 4 млрд євро прямої військової допомоги, а Норвегія збільшить підтримку до 30 млрд норвезьких крон ($2,7 млрд).

Умєров розповів, що США виділили $5,5 млрд військової допомоги, а Швеція, своєю чергою, погодила трирічну рамкову програму на 75 млрд шведських крон ($7,5 млрд), або $2,5 млрд щороку.

Фото: Міноборони

Як писали, адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет зброї для України на суму $725 млн.

За оцінками, Байден має від 4 до 5 млрд доларів за програмою PDA, вже схвалених Конгресом, які він, як очікується, хоче використати до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

Тим часом, за даними WSJ, адміністрація Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.

У Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця відправляти Україні без шкоди для власної боєздатності, а також стикаються з логістичними проблемами в доставці.

Раніше повідомлялось, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 24 млрд доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву. Але майбутній склад Конгресу, де переважатимуть республіканці, до цього запиту ставиться прохолодно.