В Минобороны рассказали о решениях партнеров по военной помощи Украине на 2025 год

В Министерстве обороны Украины озвучили результаты проведенных осенью встреч и переговоров со странами-партнерами о военной помощи Украине в 2025 году.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram, передает "Европейская правда".

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что по результатам многочисленных встреч и переговоров, проведенных Украиной в течение осени, уже есть результат, который будет использоваться для обеспечения Сил обороны в 2025 году.

Умеров перечислил ключевые результаты, которые усилят позиции Украины в 2025 году. Среди них, в частности, то, что Литва, Латвия и Эстония выделят по 0,25% ВВП на поддержку Украины, а Великобритания выделяет по 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно до 2031 года.

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Также, как отметили в Минобороны, Дания выделит до 2028 года 8,7 млрд евро, а в 2025-м военная помощь составит 2,2 млрд евро, включая совместные проекты и инвестиции по "датской модели 2.0".

По словам Умерова, Украина получит от ЕС в начале года второй транш военной помощи стоимостью 1,9 млрд евро, а НАТО предоставит до 500 млн евро в рамках Комплексного пакета помощи Альянса Украине на 2025 год.

Как отмечается, Нидерланды выделят 4 млрд евро на период 2024-2026 годов, Германия – 4 млрд евро прямой военной помощи, а Норвегия увеличит поддержку до 30 млрд норвежских крон ($2,7 млрд).

Умеров рассказал, что США выделили $5,5 млрд военной помощи, а Швеция, в свою очередь, согласовала трехлетнюю рамочную программу на 75 млрд шведских крон ($7,5 млрд), или $2,5 млрд ежегодно.

Фото: Минобороны

Как писали, администрация уходящего президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений для Украины на сумму $725 млн.

По оценкам, Байден имеет от 4 до 5 млрд долларов по программе PDA, уже одобренных Конгрессом, которые он, как ожидается, хочет использовать до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января.

Между тем, по данным WSJ, администрация Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.

В Пентагоне говорят, что достигли лимита вооружения, которое могут ежемесячно отправлять Украине без ущерба для собственной боеспособности, а также сталкиваются с логистическими проблемами в доставке.

Ранее сообщалось, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще 24 млрд долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву. Но будущий состав Конгресса, где будут преобладать республиканцы, к этому запросу относится прохладно.