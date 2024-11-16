Шольц каже, що мав би раніше звільнити міністра фінансів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, яке призвело до розпаду коаліційного уряду, мало відбутися кілька місяців тому.

Про це Шольц сказав в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Рішення Шольца звільнити Лінднера було ухвалено минулого тижня після кількох місяців запеклих суперечок щодо державного бюджету на 2025 рік.

У відповідь "Вільна демократична партія", яку представляє Лінднер, вийшла з коаліції.

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"Можливо, я повинен був раніше зрозуміти, що далі так тривати не може. Можливо, мені слід було раніше ухвалити рішення про звільнення міністра фінансів", – сказав Шольц.

За словами канцлера, він деякий час обдумував звільнення Лінднера.

"Я все ще вважаю, що це правильно, навіть якщо це зашкодило репутації уряду і мені як канцлеру через те, що ми завжди вирішували багато питань так довго і потребували так багато спроб", – додав він.

Нагадаємо, політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Очікують, що голосування щодо вотуму довіри до уряду Шольца відбудеться 16 грудня, що відкриє шлях до проведення дострокових виборів 23 лютого.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.