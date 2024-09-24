Косово назвало стрілянину в селі Баньска спробою анексії з боку Сербії

Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті поклав на Сербію відповідальність за збройний напад у селі Баньска, що на півночі країни, у вересні 2023 року, назвавши його спробою анексії з боку Белграда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Курті сказав, що озброєна група, яка напала на поліцейських, була "організована і фінансувалася з Сербії" й перед тим завезла до Косова велику кількість зброї "для ширшого і тривалого конфлікту".

"Сербія несе відповідальність, і Сербія повинна понести відповідальність. План полягав у тому, щоб розділити Косово. План полягав у тому, щоб анексувати частину його території", – стверджує косовський прем’єр.

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Він закликав міжнародну спільноту натиснути на Сербію, аби та видала бойовиків, причетних до нападу.

Нагадаємо, під час інциденту близько 30 озброєних людей влаштували засідку на патруль косовської поліції в селі Баньска поблизу кордону з Сербією.

Після вбивства офіцера поліції Косова озброєна група забарикадувалася в православному монастирі поблизу кордону, де вступила в перестрілки з косовськими силами безпеки. У результаті троє бойовиків були вбиті, а решта – втекли до Сербії.

Косово вже давно вимагає екстрадиції організатора нападу, Мілана Радойчича – бізнесмена і раніше впливового політика серед сербської меншини Косова. Після втечі до Сербії його ненадовго затримали, а потім відпустили.

Сам Радойчич визнав, що керував групою бойовиків під час нападу, але наполягав на тому, що діяв самостійно, без підтримки чи згоди сербського уряду.

Напад стався через кілька місяців після того, як переговори між Косовом і Сербією щодо нормалізації відносин за підтримки ЄС і США провалилися. Після цього двосторонні відносини лише погіршувались.

Деталі інциденту читайте в архівній статті "ЄвроПравди". Також радимо публікацію про косовсько-сербські відносини.