Більшість у Німеччині хочуть заборонити соцмережі для дітей до 16 років

Переважна більшість громадян Німеччини виступає за заборону користування соціальними мережами для осіб молодше 16 років, як це незабаром станеться в Австралії

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Підтримка заборони відображає думку більшості з близько 2 000 опитаних, які вважають, що соціальні мережі можуть мати шкідливий вплив на дітей та підлітків.

Згідно з опитуванням, близько 77% респондентів заявили, що "повністю" або "частково" підтримали б аналогічне законодавство в Німеччині.

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Загалом 13% опитаних заявили, що "повністю" або "частково" виступатимуть проти заборони, а решта респондентів відповіли, що не знають, що відповісти.

Ще більший відсоток – 82% – були "абсолютно впевнені" або "скоріше впевнені", що використання соціальних мереж певним чином шкодить дітям і підліткам.

Деякі з них вважають, що шкідливий вплив спричиняє контент на платформах соціальних мереж, а інші більше занепокоєні тим, що соціальні мережі можуть викликати залежність. Згідно з опитуванням, 52% вважають, що обидва фактори відіграють однакову роль.

Однак 9% були впевнені або скоріше впевнені, що соціальні медіа жодним чином не шкодять благополуччю молодих людей.

Закон в Австралії, який був прийнятий у п'ятницю за підтримки всіх основних партій, передбачає, що соціальні медіа-платформи будуть нести відповідальність у вигляді штрафів у розмірі до 49,5 мільйонів австралійських доларів (30,5 мільйонів євро, 32 мільйони доларів США), якщо вони дозволять дітям молодше 16 років мати акаунти.

Як повідомялося, французький уряд відновив свої зусилля, спрямовані на те, щоб утримати підлітків від соціальних мереж до того, як їм виповниться 15 років.

Влада Норвегії пропонує обмежити використання соціальних мереж дітям до 15 років.