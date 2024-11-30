Большинство в Германии хотят запретить соцсети для детей до 16 лет

Подавляющее большинство граждан Германии выступает за запрет пользования социальными сетями для лиц моложе 16 лет, как это вскоре произойдет в Австралии

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Поддержка запрета отражает мнение большинства из около 2 000 опрошенных, которые считают, что социальные сети могут иметь вредное влияние на детей и подростков.

Согласно опросу, около 77% респондентов заявили, что "полностью" или "частично" поддержали бы аналогичное законодательство в Германии.

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В целом 13% опрошенных заявили, что "полностью" или "частично" будут выступать против запрета, а остальные респонденты ответили, что не знают, что ответить.

Еще больший процент – 82% – были "абсолютно уверены" или "скорее уверены", что использование социальных сетей определенным образом вредит детям и подросткам.

Некоторые из них считают, что вредное влияние оказывает контент на платформах социальных сетей, а другие больше обеспокоены тем, что социальные сети могут вызвать зависимость. Согласно опросу, 52% считают, что оба фактора играют одинаковую роль.

Однако 9% были уверены или скорее уверены, что социальные медиа никоим образом не вредят благополучию молодых людей.

Закон в Австралии, который был принят в пятницу при поддержке всех основных партий, предусматривает, что социальные медиа-платформы будут нести ответственность в виде штрафов в размере до 49,5 миллионов австралийских долларов (30,5 миллионов евро, 32 миллиона долларов США), если они позволят детям младше 16 лет иметь аккаунты.

Как сообщалось, французское правительство возобновило свои усилия, направленные на то, чтобы удержать подростков от социальных сетей до того, как им исполнится 15 лет.

Власти Норвегии предлагают ограничить использование социальных сетей детям до 15 лет.