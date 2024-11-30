Сербія засудила атаку на ключовий канал у Косові і відкинула звинувачення Приштини

Глава МЗС Сербії Марко Джурич засудив атаку на канал на півночі Косова, що живить дві електростанції, і відкинув звинувачення Приштини на адресу Белграда.

Свою заяву він розмістив в X (Twitter), передає "Європейська правда".

"Сербія найрішучішим чином засуджує нещодавній напад на канал Iber Lepenci. Цей глибоко тривожний акт саботажу ставить під загрозу життя і засоби до існування незліченної кількості людей в регіоні", – йдеться у заяві.

Він визнав, що канал є критично важливим водним шляхом, необхідним для виробництва електроенергії, сільського господарства, питної води та загального добробуту громад, які він обслуговує.

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"Такі руйнівні дії є неприйнятними і загрожують крихкій стабільності, яку ми прагнемо підтримувати", – заявив Джурич.

"Хоча етнонаціоналістичний режим Курті поспішив бездоказово звинуватити Белград, ми вважаємо, що такі передчасні звинувачення є навмисним відволікаючим маневром, що потенційно вказує на причетність режиму Альбіна Курті", – додав він.

За словами міністра, безпідставні звинувачення підривають зусилля з конструктивного діалогу і слугують лише ескалації напруженості.

"Сербія однозначно вимагає відповідальності для тих, хто вчинив цей безрозсудний напад", – заявив він.

Джурич додав, що Сербія готова, в разі необхідності, надати фінансову та технічну допомогу в усуненні пошкоджень каналу.

"Ми закликаємо відповідні міжнародні органи провести ретельне, прозоре розслідування з метою виявлення та притягнення до відповідальності винних у цьому акті", – сказав він.

Як повідомлялося, канал у Косові, що живить дві електростанції, які виробляють більшу частину електроенергії в країні, був пошкоджений вибухом, який прем'єр-міністр назвав "терористичною атакою" з боку сусідньої Сербії.