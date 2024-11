Боррель в Южной Корее убеждает нарастить поддержку Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Южную Корею в понедельник призвал эту страну нарастить поддержку Украины на фоне беспокойства в Сеуле относительно отправки войск КНДР в Россию.

Об этом Боррель написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Боррель прибыл в Южную Корею после поездки в Японию и посетил хорошо укрепленную демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.

Он рассказал, что провел встречу с министром обороны Южной Кореи, во время которой обсудил КНДР и другие общие вызовы безопасности.

I met Defence Minister Kim Yong Hyun on DPRK & other common security challenges. Russia’s aggression against Ukraine is an existential threat. The Republic of Korea is best positioned to understand it.



We are united in our support to Ukraine. I encouraged them to step it up. pic.twitter.com/LvKTzBXzYO