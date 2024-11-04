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Боррель в Южной Корее убеждает нарастить поддержку Украины

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Новости — Понедельник, 4 ноября 2024, 10:33 — Кристина Бондарева

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Южную Корею в понедельник призвал эту страну нарастить поддержку Украины на фоне беспокойства в Сеуле относительно отправки войск КНДР в Россию.

Об этом Боррель написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Боррель прибыл в Южную Корею после поездки в Японию и посетил хорошо укрепленную демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.

Он рассказал, что провел встречу с министром обороны Южной Кореи, во время которой обсудил КНДР и другие общие вызовы безопасности.

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Визит Борреля происходит в то время, когда Вашингтон и Сеул бьют тревогу из-за отправки северокорейских войск в Россию для ее войны с Украиной.

Южная Корея до сих пор воздерживалась от поддержки Украины летальным оружием.

Напомним, разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании указало, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.

В разведке Эстонии также констатировали, что участие северокорейских подразделений на украинском фронте пока не принесет особых изменений, и они, вероятно, понесут большие потери.

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