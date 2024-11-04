Боррель в Южной Корее убеждает нарастить поддержку Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Южную Корею в понедельник призвал эту страну нарастить поддержку Украины на фоне беспокойства в Сеуле относительно отправки войск КНДР в Россию.

Об этом Боррель написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Боррель прибыл в Южную Корею после поездки в Японию и посетил хорошо укрепленную демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.

Он рассказал, что провел встречу с министром обороны Южной Кореи, во время которой обсудил КНДР и другие общие вызовы безопасности.

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I met Defence Minister Kim Yong Hyun on DPRK & other common security challenges. Russia’s aggression against Ukraine is an existential threat. The Republic of Korea is best positioned to understand it.



We are united in our support to Ukraine. I encouraged them to step it up. pic.twitter.com/LvKTzBXzYO – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 4, 2024

Визит Борреля происходит в то время, когда Вашингтон и Сеул бьют тревогу из-за отправки северокорейских войск в Россию для ее войны с Украиной.

Южная Корея до сих пор воздерживалась от поддержки Украины летальным оружием.

Напомним, разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании указало, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.

В разведке Эстонии также констатировали, что участие северокорейских подразделений на украинском фронте пока не принесет особых изменений, и они, вероятно, понесут большие потери.