Глава МВС Фінляндії виходить з відпустки, яку брала через хворобу дитини

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен повертається до виконання обов’язків раніше, ніж планувалось – урядовиця брала відпустку через хворобу дитини.

Про це повідомили у партії "Справжні фіни", до якої входить Рантанен, пише "Європейська правда".

Спочатку передбачалося, що Рантанен буде тимчасово відсутня на посаді міністерки внутрішніх справ Фінляндії до кінця року.

"Моя дочка, яка серйозно хворіла, одужала швидше, ніж очікувалося", – пояснила вона.

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Рантанен має повернутись до роботи в уряді в п’ятницю, 8 листопада. Вона подякувала міністерці транспорту та зв’язку Лулу Ранн, яка тимчасово виконувала її обов’язки в цей період.

Улітку цього року фінський прем’єр Петтері Орпо потрапив у скандал через кількатижневу відпустку, що припала на важливі політичні події.