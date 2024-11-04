Глава МВД Финляндии выходит из отпуска, который брала из-за болезни ребенка

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен возвращается к исполнению обязанностей раньше, чем планировалось – чиновница брала отпуск из-за болезни ребенка.

Об этом сообщили в партии "Настоящие финны", в которую входит Рантанен, пишет "Европейская правда".

Сначала предполагалось, что Рантанен будет временно отсутствовать на посту министра внутренних дел Финляндии до конца года.

"Моя дочь, которая серьезно болела, выздоровела быстрее, чем ожидалось", – пояснила она.

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Рантанен должна вернуться к работе в правительстве в пятницу, 8 ноября. Она поблагодарила министра транспорта и связи Лулу Ранн, которая временно исполняла ее обязанности в этот период.

Летом этого года финский премьер Петтери Орпо попал в скандал из-за многонедельного отпуска, который пришелся на важные политические события.