В Угорщині знову продовжили надзвичайний стан через війну в Україні

Парламент Угорщини у понеділок, 4 листопада, продовжив на шість місяців режим надзвичайного стану, який надає прем’єр-міністру Віктору Орбану широкі повноваження керувати країною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Угорські депутати проголосували за продовження надзвичайного стану до травня 2025 року, що дозволить Орбану видавати укази і скасовувати закони без регулярних парламентських процедур.

Угорщина перебуває під різними надзвичайними станами, починаючи з 2016 року, коли уряд оголосив його через міграційну кризу. У 2020 році угорський парламент розширив сферу повноважень уряду, посилаючись на пандемію COVID-19.

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Потім, у середині 2022 року, надзвичайний стан обґрунтували повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Правозахисні організації, зокрема Amnesty International, стверджували, що законами про надзвичайний стан зловживають для підриву системи стримувань і противаг – часто у сферах повсякденного управління, які мають мало спільного з надзвичайною ситуацією.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан минулого місяця заявив, що світ "найближче до глобальної війни" за останні 70 років, та звинуватив лідерів ЄС у "втягуванні Європи у війну".