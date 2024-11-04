В Венгрии снова продлили чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Парламент Венгрии в понедельник, 4 ноября, продлил на шесть месяцев режим чрезвычайного положения, который предоставляет премьер-министру Виктору Орбану широкие полномочия управлять страной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Венгерские депутаты проголосовали за продление чрезвычайного положения до мая 2025 года, что позволит Орбану издавать указы и отменять законы без регулярных парламентских процедур.

Венгрия находится под различными чрезвычайными положениями, начиная с 2016 года, когда правительство объявило его из-за миграционного кризиса. В 2020 году венгерский парламент расширил сферу полномочий правительства, ссылаясь на пандемию COVID-19.

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Затем, в середине 2022 года, чрезвычайное положение обосновали полномасштабным вторжением России в Украину.

Правозащитные организации, в частности Amnesty International, утверждали, что законами о чрезвычайном положении злоупотребляют для подрыва системы сдержек и противовесов – часто в сферах повседневного управления, которые имеют мало общего с чрезвычайной ситуацией.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в прошлом месяце заявил, что мир "ближе всего к глобальной войне „ за последние 70 лет, и обвинил лидеров ЕС в "втягивании Европы в войну".