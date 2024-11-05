У США затримали працівника виборчої дільниці, який розсилав листи з погрозами підриву

У США заарештували працівника виборчої дільниці штату Джорджія за звинуваченням у тому, що він начебто надіслав листи з погрозами щодо підриву інших співробітників.

Про це стало відомо із заяви федеральної прокуратури, передає "Європейська правда".

Прокурори заявили, що 25-річний Ніколас Вімбіш 16 жовтня працював у виборчій дільниці округу Джонс у Грей, штат Джорджія та вступив у словесну перепалку з виборцем.

Правоохоронці встановили, що наступного дня Вімбіш начебто відправив листа на адресу суперінтенданта виборчої комісії округу, який був складений так, щоб здавалося, що його написав цей виборець.

Реклама:

У листі Вімбіша назвали "прихованим ліберальним шахраєм на виборах", який відволікав виборців у черзі для голосування.

Також у листі, який був підписаним "виборцем округу Джонс", було зазначено, що Вімбіш та інші "повинні озиратися через плече".

Окрім цього, у ньому містилася погроза, що люди "засвоять жорстокий урок про крадіжку наших виборів!"

Прокурори заявили, що лист закінчувався рукописною запискою: "PS бум іграшка на місці дострокового голосування, сигара горить, будьте в безпеці".

Скриншот: Федеральна прокуратура

За словами прокурорів, Вімбіш був звинувачений у розсиланні поштою повідомлення про замінування, передачі неправдивої інформації про загрозу вибуху, розсиланні листа з погрозами і наданні неправдивих свідчень ФБР.

5 листопада у США розпочалися президентські вибори, на яких уже відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

Американські спецслужби попередили про загрози від російської дезінформації на у день голосування на виборах у "хитких" штатах, яка створює ризик насильства.

Минулого тижня посадовці штату Джорджія назвали "цілеспрямованою дезінформацією" фальшиве відео у X (Twitter), де іммігрант з Гаїті стверджував, що кілька разів проголосував на виборах президента.

Представники американської розвідки пов'язали це відео з Росією.