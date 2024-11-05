В США задержали сотрудника избирательного участка, рассылавшего письма с угрозами подрыва

В США арестовали работника избирательного участка штата Джорджия по обвинению в том, что он якобы отправил письма с угрозами о подрыве других сотрудников.

Об этом стало известно из заявления федеральной прокуратуры, передает "Европейская правда".

Прокуроры заявили, что 25-летний Николас Вимбиш 16 октября работал на избирательном участке округа Джонс в Грей, штат Джорджия и вступил в словесную перепалку с избирателем.

Правоохранители установили, что на следующий день Вимбиш якобы отправил письмо в адрес суперинтенданта избирательной комиссии округа, которое было составлено так, чтобы казалось, что его написал этот избиратель.

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В письме Вимбиша назвали "скрытым либеральным мошенником на выборах", который отвлекал избирателей в очереди для голосования.

Также в письме, которое было подписано "избирателем округа Джонс", было указано, что Вимбиш и другие "должны оглядываться через плечо".

Кроме этого, в нем содержалась угроза, что люди "усвоят жестокий урок о краже наших выборов!"

Прокуроры заявили, что письмо заканчивалось рукописной запиской: "PS бум игрушка на месте досрочного голосования, сигара горит, будьте в безопасности".

Скриншот: Федеральная прокуратура

По словам прокуроров, Вимбиш был обвинен в рассылке по почте сообщения о минировании, передаче ложной информации об угрозе взрыва, рассылке письма с угрозами и даче ложных показаний ФБР.

5 ноября в США начались президентские выборы, на которых уже известны результаты с первого участка – крошечного поселения Диксвилл-Нотч в Нью-Гемпшире.

Американские спецслужбы предупредили об угрозах от российской дезинформации в день голосования на выборах в "шатких" штатах, которая создает риск насилия.

На прошлой неделе чиновники штата Джорджия назвали "целенаправленной дезинформацией" фальшивое видео в X (Twitter), где иммигрант из Гаити утверждал, что несколько раз проголосовал на выборах президента.

Представители американской разведки связали это видео с Россией.