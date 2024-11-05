Прем'єр Іспанії оголосив масштабний пакет підтримки у зв'язку з катастрофічною повінню

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував терміновий пакет заходів для підтримки громадян і компаній, постраждалих від катастрофічної повені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Запропоновані заходи передбачають підтримку для громадян, бізнесу та органів місцевого самоврядування у 75 муніципалітетах найбільш постраждалої автономної області Валенсія, а також двох у Кастильї-Ла-Манча та одного в Андалусії.

Санчес зазначив, що заходи можуть розширити на інші регіони, якщо того потребуватиме ситуація.

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Обсяг найпершого пакета допомоги на невідкладну ліквідацію наслідків складатиме близько 10,6 млрд євро.

План передбачає відстрочки з виплатами кредитів, пряму грошову допомогу людям, у яких постраждали оселі, від 20 тисяч до 60 тисяч євро та додаткові виплати на компенсацію втраченого майна, а також до 37 тисяч євро на відновлення зон та обладнання спільного користування, як ліфти.

838 млн євро виділяються на підтримку малого та середнього бізнесу і самозайнятих підприємців, обсяги допомоги будуть варіюватися залежно від розміру компаній.

Люди із зони стихійного лиха зможуть претендувати на компенсації 75% заробітної плати за "тимчасовою непрацездатністю через надзвичайні обставини" та виплати на тисячі євро у разі буквальної втрати працездатності внаслідок стихійного лиха.

Передбачається також низка податкових послаблень.

Педро Санчес заявив, що з національного бюджету покриють 100% витрат постраждалих муніципалітетів, які виникли внаслідок стихійного лиха, та внесуть до 50% на відновлення місцевої інфраструктури, а також компенсують неотримані місцеві податки.

Одночасно Іспанія терміново запросила допомогу з Європейського фонду солідарності ЄС, який може задіюватися, коли країна зіткнулася із серйозним стихійним лихом чи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

"Допомога бізнесу та громадянам буде спрямовуватися з максимальною прозорістю та швидкістю", – заявив Санчес.

Нагадаємо, Валенсія після смертоносних повеней попросила центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.

Фонд іспанського мільярдера Амансіо Ортеги в понеділок оголосив про пожертвування 100 млн євро.

У неділю мешканці найбільш постраждалого містечка Пайпорта закидали брудом прем'єр-міністра Педро Санчеса, короля Феліпе VI та його дружину королеву Летицію, висловлюючи невдоволення реагуванням влади на катастрофу.

За останніми офіційними даними, внаслідок повеней загинули 217 людей.