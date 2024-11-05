Премьер Испании объявил масштабный пакет поддержки в связи с катастрофическим наводнением
Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал срочный пакет мер для поддержки граждан и компаний, пострадавших от катастрофического наводнения.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.
Предложенные меры предусматривают поддержку для граждан, бизнеса и органов местного самоуправления в 75 муниципалитетах наиболее пострадавшей автономной области Валенсия, а также двух в Кастилье-Ла-Манча и одного в Андалусии.
Санчес отметил, что меры могут расширить на другие регионы, если того потребует ситуация.
Объем первого пакета помощи на неотложную ликвидацию последствий составит около 10,6 млрд евро.
План предусматривает отсрочки с выплатами кредитов, прямую денежную помощь людям, у которых пострадали дома, от 20 тысяч до 60 тысяч евро и дополнительные выплаты на компенсацию утраченного имущества, а также до 37 тысяч евро на восстановление зон и оборудования общего пользования, такого как лифты.
838 млн евро выделяются на поддержку малого и среднего бизнеса и самозанятых предпринимателей, объемы помощи будут варьироваться в зависимости от размера компаний.
Люди из зоны стихийного бедствия смогут претендовать на компенсации 75% заработной платы по "временной нетрудоспособности из-за чрезвычайных обстоятельств" и выплаты на тысячи евро в случае буквальной потери трудоспособности вследствие стихийного бедствия.
Предполагается также ряд налоговых послаблений.
Педро Санчес заявил, что из национального бюджета покроют 100% расходов пострадавших муниципалитетов, которые возникли в результате стихийного бедствия, и внесут до 50% на восстановление местной инфраструктуры, а также компенсируют неполученные местные налоги.
Одновременно Испания срочно запросила помощь из Европейского фонда солидарности ЕС, который может задействоваться, когда страна столкнулась с серьезным стихийным бедствием или чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.
"Помощь бизнесу и гражданам будет направляться с максимальной прозрачностью и скоростью", – заявил Санчес.
Напомним, Валенсия после смертоносных наводнений попросила центральное правительство о 31 млрд евро помощи.
Фонд испанского миллиардера Амансио Ортеги в понедельник объявил о пожертвовании 100 млн евро.
В воскресенье жители наиболее пострадавшего городка Пайпорта забросали грязью премьер-министра Педро Санчеса, короля Фелипе VI и его жену королеву Летицию, выражая недовольство реагированием властей на катастрофу.
По последним официальным данным, в результате наводнений погибли 217 человек.