Премьер Испании объявил масштабный пакет поддержки в связи с катастрофическим наводнением

Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал срочный пакет мер для поддержки граждан и компаний, пострадавших от катастрофического наводнения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Предложенные меры предусматривают поддержку для граждан, бизнеса и органов местного самоуправления в 75 муниципалитетах наиболее пострадавшей автономной области Валенсия, а также двух в Кастилье-Ла-Манча и одного в Андалусии.

Санчес отметил, что меры могут расширить на другие регионы, если того потребует ситуация.

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Объем первого пакета помощи на неотложную ликвидацию последствий составит около 10,6 млрд евро.

План предусматривает отсрочки с выплатами кредитов, прямую денежную помощь людям, у которых пострадали дома, от 20 тысяч до 60 тысяч евро и дополнительные выплаты на компенсацию утраченного имущества, а также до 37 тысяч евро на восстановление зон и оборудования общего пользования, такого как лифты.

838 млн евро выделяются на поддержку малого и среднего бизнеса и самозанятых предпринимателей, объемы помощи будут варьироваться в зависимости от размера компаний.

Люди из зоны стихийного бедствия смогут претендовать на компенсации 75% заработной платы по "временной нетрудоспособности из-за чрезвычайных обстоятельств" и выплаты на тысячи евро в случае буквальной потери трудоспособности вследствие стихийного бедствия.

Предполагается также ряд налоговых послаблений.

Педро Санчес заявил, что из национального бюджета покроют 100% расходов пострадавших муниципалитетов, которые возникли в результате стихийного бедствия, и внесут до 50% на восстановление местной инфраструктуры, а также компенсируют неполученные местные налоги.

Одновременно Испания срочно запросила помощь из Европейского фонда солидарности ЕС, который может задействоваться, когда страна столкнулась с серьезным стихийным бедствием или чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

"Помощь бизнесу и гражданам будет направляться с максимальной прозрачностью и скоростью", – заявил Санчес.

Напомним, Валенсия после смертоносных наводнений попросила центральное правительство о 31 млрд евро помощи.

Фонд испанского миллиардера Амансио Ортеги в понедельник объявил о пожертвовании 100 млн евро.

В воскресенье жители наиболее пострадавшего городка Пайпорта забросали грязью премьер-министра Педро Санчеса, короля Фелипе VI и его жену королеву Летицию, выражая недовольство реагированием властей на катастрофу.

По последним официальным данным, в результате наводнений погибли 217 человек.