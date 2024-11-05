Швеция анонсировала помощь Украине в сфере гражданской защиты на $9,3 млн

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин во время визита в Киев на этой неделе анонсировал выделение пакета помощи на 100 млн шведских крон (9,33 млн долларов) в сфере гражданской защиты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает шведское правительство во вторник, 5 ноября.

В рамках визита Карл-Оскар Болин подписал Меморандум о взаимопонимании с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко и представил новый пакет гражданской поддержки для Украины.

Пакет содержит два патрульных судна, 24 легковых автомобиля, микроавтобус, грузовик и средства индивидуальной защиты, которые передаст береговая охрана Швеции, а также 40 тысяч защитных масок с фильтрами, которые будут закуплены для Украины.

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Пакет, который еще должен быть одобрен правительством Швеции, финансируется в рамках трехлетней финансовой программы для Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон, решение о которой правительство Швеции приняло в мае 2024 года.

Кроме того, в рамках Меморандума шведская береговая охрана будет сотрудничать с Государственной пограничной службой Украины и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в сферах обмена опытом и обучения.

"Швеция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – подчеркнул шведский министр гражданской обороны в Киеве.

Напомним, в сентябре шведское правительство представило новый пакет военной помощи Киеву на более 400 млн евро, который, в частности, предусматривал возможную подготовку украинских пилотов на истребителях Gripen.