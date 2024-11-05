ФБР говорит о российском следе фальшивых минирований в нескольких штатах

Федеральная служба безопасности США заявила, что зафиксировала в нескольких штатах угрозы о якобы "минировании" избирательных участков, связанные с Россией.

Об этом говорится в распространенном ФБР заявлении, пишет "Европейская правда".

В ведомстве говорят, что оперативникам известно об "угрозах минирования избирательных участков в нескольких штатах, многие из которых, как представляется, поступают из российских почтовых доменов".

"Пока ни одна из угроз не была признана достоверной", – отметили в ФБР, добавив, что расследуют сообщения об угрозах с местными правоохранителями.

Реклама:

Напомним, в Джорджии ранее во вторник были временно закрыты два избирательных участка после фальшивых угроз о минировании, источником которых была Россия.

Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.

Смотрите свежее видео "ЕвроПравды" о том, когда будут результаты выборов президента США и кто и где побеждает.