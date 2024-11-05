МЗС відкинуло заяви віцепрем’єра Польщі про "втягування Варшави у війну"

Міністерство закордонних справ назвало неприйнятними слова польського віцепрем’єр-міністра Кшиштофа Гавковського, який звинуватив президента України Володимира Зеленського у намаганні втягнути Польщу у війну з Росією.

Про це йдеться в коментарі на сайті МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство назвало заяви Гавковського щодо нібито бажання Зеленського "втягнути Польщу у війну з Росією через збиття російських ракет над територією України" безпідставними.

"Переконані, що збиття російських ракет та дронів, які летять в напрямі Польщі, над територією України, а не над територією самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян", – зазначили в МЗС.

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Там додали, що з огляду на численні акти гібридної війни Росії проти європейських держав говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну "вбачається, як мінімум, неприйнятним".

"Переконані, що в умовах триваючої російської агресії важливо зберігати та зміцнювати солідарність між Україною та Польщею. Саме на це спрямована політика українського уряду. Розраховуємо, що польський уряд поділяє таку мету", – наголосило відомство.

В інтерв’ю, опублікованому раніше в середу, Гавковський висловив переконання, що українська влада, зокрема президент Зеленський, несправедливо поводиться щодо Польщі.

"Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією… Я не згоден з такими заявами", – заявив, серед іншого, урядовець.

В останні тижні між Києвом і Варшавою загострились протиріччя, пов’язані з питанням ексгумації жертв Волинської трагедії (яку польська сторона називає "різаниною"), а також військової допомоги.

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