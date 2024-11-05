МИД отверг заявления вице-премьера Польши о "втягивании Варшавы в войну"

Министерство иностранных дел назвало неприемлемыми слова польского вице-премьер-министра Кшиштофа Гавковского, который обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией.

Об этом говорится в комментарии на сайте МИД, сообщает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство назвало заявления Гавковского о якобы желании Зеленского "втянуть Польшу в войну с Россией из-за сбивания российских ракет над территорией Украины" безосновательными.

"Убеждены, что сбивание российских ракет и дронов, которые летят в направлении Польши, над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", – отметили в МИД.

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Там добавили, что учитывая многочисленные акты гибридной войны России против европейских государств говорить о якобы стремлении Украины втянуть Польшу или другие страны в войну "видится, как минимум, неприемлемым".

"Убеждены, что в условиях продолжающейся российской агрессии важно сохранять и укреплять солидарность между Украиной и Польшей. Именно на это направлена политика украинского правительства. Рассчитываем, что польское правительство разделяет такую цель", – подчеркнуло ведомство.

В интервью, опубликованном ранее в среду, Гавковский выразил убеждение, что украинская власть, в частности президент Зеленский, несправедливо ведет себя в отношении Польши.

"Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией... Я не согласен с такими заявлениями", – заявил, среди прочего, чиновник.

В последние недели между Киевом и Варшавой обострились противоречия, связанные с вопросом эксгумации жертв Волынской трагедии (которую польская сторона называет "резней"), а также военной помощи.

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