В уряді Молдови послали Кремль до дзеркала у відповідь на його заяви про вибори

В уряді Молдови відреагували на заяви Кремля про те, що президентські вибори у країні не були ні чесними, ні справедливими, а Мая Санду не може вважатися президенткою всієї країни.

Про це у середу заявив речник уряду Молдови Даніел Воде, повідомляє "Європейська правда".

Воде відзначив, що заяви Росії повністю позбавлені достовірності, особливо на тлі того, що протягом багатьох років РФ активно втручалася і спрямовувала ресурси на дезінформацію і маніпуляцію громадською думкою в Молдові.

"Такі заяви не тільки лицемірні, а і є явною спробою дестабілізувати демократію в нашій країні на очах у всього світу… Перш ніж намагатися вчити нас демократії, було б непогано, щоб ці офіційні особи подивилися в дзеркало. Усі риси й описи, що прозвучали вчора, цілком характерні і для їхньої власної лінії поведінки", – зазначив речник.

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Молдова і молдовани, додав він, залишаються згуртованими і обрали шлях демократії та європейської інтеграції, незважаючи на будь-які спроби зовнішнього втручання.

"Повторю і зрозумілою офіційним особам мовою: "У чужому оці смітинку бачите, а у своєму – колоду не помічаєте. Але ми вже звикли до того, що ваше криве дзеркало спотворює правду. Тож на себе подивіться, а потім інших судіть", – додав Воде.

Речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков 5 листопада, коментуючи нещодавні президентські вибори в Молдові, заявив, що Мая Санду не може вважатися президентом країни.

Він сказав, що вибори у Молдові були сповнені маніпуляцій, а більшість населення у країні не голосувало за Маю Санду.

Проросійська Партія соціалістів Молдови, яка висунула на виборах кандидата Александра Стояногло, заявила, що не визнає результатів голосування на закордонних дільницях. Соціалісти назвали "справжнім переможцем" Стояногло.

Дивіться детальне пояснення "ЄП" про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.