В правительстве Молдовы послали Кремль к зеркалу в ответ на его заявления о выборах

В правительстве Молдовы отреагировали на заявления Кремля о том, что президентские выборы в стране не были ни честными, ни справедливыми, а Майя Санду не может считаться президентом всей страны.

Об этом в среду заявил представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ, сообщает "Европейская правда".

Водэ отметил, что заявления России полностью лишены достоверности, особенно на фоне того, что в течение многих лет РФ активно вмешивалась и направляла ресурсы на дезинформацию и манипуляцию общественным мнением в Молдове.

"Такие заявления не только лицемерны, но и являются явной попыткой дестабилизировать демократию в нашей стране на глазах у всего мира... Прежде чем пытаться учить нас демократии, было бы неплохо, чтобы эти официальные лица посмотрели в зеркало. Все черты и описания, прозвучавшие вчера, вполне характерны и для их собственной линии поведения", – отметил спикер.

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Молдова и молдаване, добавил он, остаются сплоченными и выбрали путь демократии и европейской интеграции, несмотря на любые попытки внешнего вмешательства.

"Повторю и понятным официальным лицам языком: "В чужом глазу соринку видите, а в своем – бревно не замечаете. Но мы уже привыкли к тому, что ваше кривое зеркало искажает правду. Поэтому на себя посмотрите, а потом других судите", – добавил Воде.

Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков 5 ноября, комментируя недавние президентские выборы в Молдове, заявил, что Майя Санду не может считаться президентом страны.

Он сказал, что выборы в Молдове были полны манипуляций, а большинство населения в стране не голосовало за Майю Санду.

Пророссийская Партия социалистов Молдовы, которая выдвинула на выборах кандидата Александра Стояногло, заявила, что не признает результатов голосования на зарубежных участках. Социалисты назвали "настоящим победителем" Стояногло.

Смотрите подробное объяснение "ЕП" о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл.