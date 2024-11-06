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Прем’єр Грузії помріяв про перезапуск відносин із США після перемоги Трампа

Новини — Середа, 6 листопада 2024, 13:11 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США та висловив сподівання на "перезапуск відносин".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Кобахідзе у соцмережах привітав Трампа з "рішучою перемогою".

"Переконаний, що лідерство президента Трампа сприятиме миру у всьому світі і нашому регіоні, а також забезпечить перезапуск американсько-грузинських відносин", – заявив прем’єр Грузії.

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Лідер парламентської більшості від "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе зрадів "перемозі традиційних цінностей" у США. 

Вітання Трампу опублікувала і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка є політичною опоненткою партії влади. 

"Сильні США – наш стратегічний партнер і дружня держава протягом 33 років – зараз потрібні більш ніж будь-коли, щоб підтримати євроатлантичну інтеграцію Грузії, підсилити регіональну безпеку і стабільність та убезпечити нашу свободу і незалежність", – написала Зурабішвілі. 

Щойно стало відомо, що Трамп, якому американські ЗМІ вже віддали перемогу на президентських  виборах, перемагає у четвертому "хиткому" штаті Вісконсині та забезпечує себе переможною кількістю голосів виборників.

Трампа вже привітали з перемогою лідери десятків європейських країн, керівництво ЄС та генсек НАТО. 

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Грузія
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