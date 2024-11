Прем’єр Грузії помріяв про перезапуск відносин із США після перемоги Трампа

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США та висловив сподівання на "перезапуск відносин".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Кобахідзе у соцмережах привітав Трампа з "рішучою перемогою".

"Переконаний, що лідерство президента Трампа сприятиме миру у всьому світі і нашому регіоні, а також забезпечить перезапуск американсько-грузинських відносин", – заявив прем’єр Грузії.

Congratulations to President @realDonaldTrump on His decisive victory in the election. I am confident that President Trump’s leadership will promote peace globally and in our region as well as ensure restart in 🇺🇸-🇬🇪 relations.