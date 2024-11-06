Прем’єр Грузії помріяв про перезапуск відносин із США після перемоги Трампа

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США та висловив сподівання на "перезапуск відносин".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Кобахідзе у соцмережах привітав Трампа з "рішучою перемогою".

"Переконаний, що лідерство президента Трампа сприятиме миру у всьому світі і нашому регіоні, а також забезпечить перезапуск американсько-грузинських відносин", – заявив прем’єр Грузії.

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Congratulations to President @realDonaldTrump on His decisive victory in the election. I am confident that President Trump’s leadership will promote peace globally and in our region as well as ensure restart in 🇺🇸-🇬🇪 relations. – Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) November 6, 2024

Лідер парламентської більшості від "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе зрадів "перемозі традиційних цінностей" у США.

Вітання Трампу опублікувала і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка є політичною опоненткою партії влади.

Congratulations on your election, Mr. President @realDonaldTrump



A strong 🇺🇸-our strategic partner and friend of 33 years -is needed now more than ever to support 🇬🇪’s Euro-Atlantic integration, bolster regional security and stability, and safeguard our freedom & independence – Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 6, 2024

"Сильні США – наш стратегічний партнер і дружня держава протягом 33 років – зараз потрібні більш ніж будь-коли, щоб підтримати євроатлантичну інтеграцію Грузії, підсилити регіональну безпеку і стабільність та убезпечити нашу свободу і незалежність", – написала Зурабішвілі.

Щойно стало відомо, що Трамп, якому американські ЗМІ вже віддали перемогу на президентських виборах, перемагає у четвертому "хиткому" штаті Вісконсині та забезпечує себе переможною кількістю голосів виборників.

Трампа вже привітали з перемогою лідери десятків європейських країн, керівництво ЄС та генсек НАТО.

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