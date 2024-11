Премьер Грузии помечтал о перезапуске отношений с США после победы Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и выразил надежду на "перезапуск отношений".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Кобахидзе в соцсетях поздравил Трампа с "решительной победой".

"Убежден, что лидерство президента Трампа будет способствовать миру во всем мире и нашем регионе, а также обеспечит перезапуск американо-грузинских отношений", – заявил премьер Грузии.

Congratulations to President @realDonaldTrump on His decisive victory in the election. I am confident that President Trump’s leadership will promote peace globally and in our region as well as ensure restart in 🇺🇸-🇬🇪 relations.