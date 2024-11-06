У Британії хочуть вибачень від глави МЗС, який називав Трампа неонацистським соціопатом

Нова очільниця Консервативної партії Британії Кемі Баденох хоче вибачень за коментарі глави МЗС Девіда Леммі щодо Дональда Трампа, який перемагає на виборах президента США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Кемі Баденох, яка 2 листопада очолила донедавна керівну Консервативну партію, привітала Трампа з "вражаючою" перемогою, перш ніж запитати у прем'єр-міністра Кіра Стармера, чи перепросять вони з Девідом Леммі за "принизливі коментарі".

Леммі до призначення на посаду міністра описував Трампа як "глибоку загрозу міжнародному порядку" і "неонацистського соціопата".

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Кір Стармер сказав, що він і Леммі зустрічалися з Трампом за вечерею місяць тому, пояснивши, що у них була "конструктивна" зустріч і що "абсолютно важливо, щоб у нас були міцні відносини" з США.

Раніше Леммі вже захищав свої коментарі на адресу Трампа.

"Вам буде важко знайти будь-якого політика, який би не мав чого сказати про Дональда Трампа свого часу", – казав він.

Нагадаємо, Трамп заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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