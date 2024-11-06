В Британии хотят извинений от главы МИД, называвшего Трампа неонацистским социопатом

Новая руководительница Консервативной партии Великобритании Кеми Баденох хочет извинений за комментарии главы МИД Дэвида Лэмми относительно Дональда Трампа, который побеждает на выборах президента США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Кеми Баденох, которая 2 ноября возглавила до недавнего времени правящую Консервативную партию, поздравила Трампа с "впечатляющей" победой, прежде чем спросить у премьер-министра Кира Стармера, извинятся ли они с Дэвидом Лэмми за "унизительные комментарии".

Лэмми до назначения на должность министра описывал Трампа как "глубокую угрозу международному порядку" и "неонацистского социопата".

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Кир Стармер сказал, что он и Лэмми встречались с Трампом за ужином месяц назад, объяснив, что у них была "конструктивная" встреча и что "абсолютно важно, чтобы у нас были прочные отношения" с США.

Ранее Лэмми уже защищал свои комментарии в адрес Трампа.

"Вам будет трудно найти любого политика, который бы ничего не сказал о Дональде Трампе в свое время", – говорил он.

Напомним, Трамп заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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