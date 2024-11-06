Трамп йде до перемоги і за кількістю голосів виборців

Дональд Трамп йде до перемоги не тільки за кількістю голосів у колегії виборників, але й за кількістю виборців, які за нього проголосували.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Якщо це трапиться, то Трамп стане першим республіканцем, якому це вдалося, з часів Джорджа Буша-молодшого у 2004 році.

З огляду на особливості складної виборчої системи США переможцем виборів не завжди стає людина, яка набрала найбільшу кількість голосів виборців. Наприклад, у 2016 році Трамп став президентом, хоча його конкурентка Гілларі Клінтон отримала приблизно на три мільйони голосів більше.

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У 2020 році Джо Байден виграв вибори і за кількістю голосів з колегії виборників, і за кількістю голосів виборців (з перевагою у сім мільйонів голосів над Трампом).

Цього разу Трамп рухається до того, аби перемогти, з перевагою в кілька мільйонів голосів.

За поточними даними він отримує перевагу у майже п'ять мільйонів голосів. Утім, найімовірніше, вона скорочуватиметься в міру надходження результатів із сильно демократичних районів Західного узбережжя США.

Нагадаємо, Камала Гарріс готує звернення до нації і прихильників після поразки на виборах. Гарріс поки що не визнала своєї поразки офіційно.

А Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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