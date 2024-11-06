Трамп идет к победе и по числу голосов избирателей

Дональд Трамп идет к победе не только по количеству голосов в коллегии выборщиков, но и по числу избирателей, которые за него проголосовали.

Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

Если это случится, то Трамп станет первым республиканцем, которому это удалось, со времен Джорджа Буша-младшего в 2004 году.

Учитывая особенности сложной избирательной системы США, победителем выборов не всегда становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. Например, в 2016 году Трамп стал президентом, хотя его конкурентка Хиллари Клинтон получила примерно на три миллиона голосов больше.

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В 2020 году Джо Байден выиграл выборы и по количеству голосов из коллегии выборщиков, и по числу голосов избирателей (с преимуществом в семь миллионов голосов над Трампом).

На этот раз Трамп движется к тому, чтобы победить, с перевесом в несколько миллионов голосов.

По текущим данным он получает преимущество в почти пять миллионов голосов. Впрочем, скорее всего, оно будет сокращаться по мере поступления результатов из активных демократических районов Западного побережья США.

Напомним, Камала Харрис готовит обращение к нации и сторонникам после поражения на выборах. Харрис пока что не признала своего поражения официально.

А Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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