ЗМІ: Гарріс готує дзвінок Трампу, щоб визнати поразку

Кандидатка у президента США Камала Гарріс готується зателефонувати Дональду Трампу, аби визнати свою поразку – дзвінок республіканцю планує і чинний президент Джо Байден.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Очікується, що Гарріс у середу зателефонує Трампу, аби визнати поразку на виборах, розповіли двоє її помічників.

Також вони додали, що Гарріс виступить з промовою – коли, поки невідомо. Кандидатка від демократів наразі працює над своєю промовою, сказав один з її помічників.

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Президент США Джо Байден також планує зателефонувати Трампу у середу. У його планах – і публічний виступ з промовою про результати виборів, розповів неназваний представник Білого дому.

Час дзвінка і виступу Байдена поки що також невідомі.

За словами представника Білого дому, підхід Байдена до перемоги Трампа полягатиме в тому, аби зробити все, чого Трамп не зробив після перемоги Байдена у 2020 році. Байден хоче зателефонувати республіканцю, щоб привітати його, запросити до Білого дому і бути присутнім на його інавгурації.

Білий дім раніше публічно заявив, що Байден буде присутній на інавгурації в разі перемоги Трампа.

Нагадаємо, Дональд Трамп йде до перемоги не тільки за кількістю голосів у колегії виборників, але й за кількістю виборців, які за нього проголосували.

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