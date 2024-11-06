СМИ: Харрис готовит звонок Трампу, чтобы признать поражение

Кандидат в президенты США Камала Харрис готовится позвонить Дональду Трампу, чтобы признать свое поражение – звонок республиканцу планирует и действующий президент Джо Байден.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что Харрис в среду позвонит Трампу, чтобы признать поражение на выборах, рассказали двое ее помощников.

Также они добавили, что Харрис выступит с речью – когда, пока неизвестно. Кандидат от демократов сейчас работает над своей речью, сказал один из ее помощников.

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Президент США Джо Байден также планирует позвонить Трампу в среду. В его планах – и публичное выступление с речью о результатах выборов, рассказал неназванный представитель Белого дома.

Время звонка и выступления Байдена пока также неизвестны.

По словам представителя Белого дома, подход Байдена к победе Трампа будет заключаться в том, чтобы сделать все, чего Трамп не сделал после победы Байдена в 2020 году. Байден хочет позвонить республиканцу, чтобы поздравить его, пригласить в Белый дом и присутствовать на его инаугурации.

Белый дом ранее публично заявил, что Байден будет присутствовать на инаугурации в случае победы Трампа.

Напомним, Дональд Трамп идет к победе не только по количеству голосов в коллегии выборщиков, но и по количеству избирателей, которые за него проголосовали.

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