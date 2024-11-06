ЗМІ: У Трампа хочуть домогтись закриття всіх кримінальних справ проти нього

Юристи Дональда Трампа готують кроки для закриття кримінальних справ, порушених проти нього, у зв’язку з його перемогою на виборах президента США.

Про це джерело в оточенні Трампа сказало NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Юридична команда експрезидента США, за словами джерела, наразі розглядає подальші кроки стосовно чотирьох кримінальних справ, у яких той фігурує.

За словами співрозмовника NBC News, адвокати готуються заявити, що кримінальні справи проти Трампа "повинні бути негайно закриті", оскільки його майбутній статус президента ускладнить його переслідування в судовому порядку.

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Як відомо, проти Трампа були порушені чотири кримінальні справи: дві на федеральному рівні й дві – на рівні штатів.

Лише одна з них, у Нью-Йорку, дійшла до суду присяжних, який визнав Трампа винним у виплаті грошей порнозірці в обхід правил фінансування виборчої кампанії. Вирок мають оголосити 26 листопада.

Розгляд іншої справи на рівні штатів, у Джорджії, де Трампу і понад десятку інших фігурантів інкримінують створення "організованого злочинного угруповання" для втручання в результати виборів, наразі призупинене через конфлікт інтересів судді.

Одну з федеральних справ про неналежне зберігання таємних документів у резиденції експрезидента США у Мар-а-Лаго постановила закрити призначена Трампом федеральна суддя, але обвинувачення оскаржило це рішення.

Четверта справа про причетність Трампа до спроби зірвати затвердження результатів виборів 2020 року наразі загрузла у клопотаннях захисту про її закриття після того, як Верховний суд США розширив сферу дії президентського імунітету.

Коли Трамп стане президентом, федеральні справи проти нього можуть бути закриті новим міністром юстиції, який за посадою також є генеральним прокурором. Що стосується засудження на рівні штату, то наразі не існувало прецеденту, коли тюремний вирок оголошували чинному президенту, тож цей варіант вважається малореальним.