СМИ: У Трампа хотят добиться закрытия всех уголовных дел против него

Юристы Дональда Трампа готовят шаги для закрытия уголовных дел, возбужденных против него, в связи с его победой на выборах президента США.

Об этом источник в окружении Трампа сказал NBC News, сообщает "Европейская правда".

Юридическая команда экс-президента США, по словам источника, сейчас рассматривает дальнейшие шаги в отношении четырех уголовных дел, в которых тот фигурирует.

По словам собеседника NBC News, адвокаты готовятся заявить, что уголовные дела против Трампа "должны быть немедленно закрыты", поскольку его будущий статус президента усложнит его преследования в судебном порядке.

Реклама:

Как известно, против Трампа были возбуждены четыре уголовных дела: два на федеральном уровне и два – на уровне штатов.

Только одно из них, в Нью-Йорке, дошло до суда присяжных, который признал Трампа виновным в выплате денег порнозвезде в обход правил финансирования избирательной кампании. Приговор должны объявить 26 ноября.

Рассмотрение другого дела на уровне штатов, в Джорджии, где Трампу и более десятка других фигурантов инкриминируют создание "организованной преступной группировки" для вмешательства в результаты выборов, пока приостановлено из-за конфликта интересов судьи.

Одно из федеральных дел о ненадлежащем хранении секретных документов в резиденции экс-президента США в Мар-а-Лаго постановила закрыть назначенная Трампом федеральная судья, но обвинение обжаловало это решение.

Четвертое дело о причастности Трампа к попытке сорвать утверждение результатов выборов 2020 года пока погрязло в ходатайствах защиты о его закрытии после того, как Верховный суд США расширил сферу действия президентского иммунитета.

Когда Трамп станет президентом, федеральные дела против него могут быть закрыты новым министром юстиции, который по должности также является генеральным прокурором. Что касается осуждения на уровне штата, то пока не существовало прецедента, когда тюремный приговор объявляли действующему президенту, поэтому этот вариант считается малореальным.