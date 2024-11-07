Аеропорти у Фінляндії знайшли спосіб боротись із глушінням GPS Росією

Три аеропорти у Східній Фінляндії вирішили відновити роботу радіонавігаційного обладнання, щоб полегшити посадку літаків через втручання в роботу супутникової навігації GPS з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Два фінські аеропорти, що експлуатуються компанією Finavia в містах Йоенсуу і Савонлінна приблизно за годину їзди від кордону Фінляндії з Росією, у вересні встановили оновлене наземне обладнання.

Ще один аеропорт в Лаппеенранті планує зробити те ж саме якомога швидше.

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Радіолокаційне обладнання для вимірювання відстані, яке раніше широко використовувалося в авіації, забезпечує альтернативний метод заходження на посадку для літаків під час глушіння GPS.

"Ми зберегли деяку попередню системну інфраструктуру, навіть якщо вона не обов'язково була в експлуатації. Тепер ми змогли оновити її, щоб знову ввести в експлуатацію", – сказав агентству Reuters керівник відділу інфраструктури та безпеки Finavia Анрі Ханссон.

Фінляндія вважає, що Росія глушить сигнали GPS на сході своєї країни та в регіоні Балтійського моря, щоб захистити свої нафтові порти та інші стратегічні об'єкти від українських повітряних ударів або безпілотників.

Через це цього року фінські авіаперевізники кілька разів повідомляли про проблеми з посадкою літаків.

Естонія також звинуватила Росію в порушенні міжнародних правил використання повітряного простору шляхом перешкоджання сигналам GPS.