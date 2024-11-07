Аэропорты в Финляндии нашли способ бороться с глушением GPS Россией
Три аэропорта в Восточной Финляндии решили возобновить работу радионавигационного оборудования, чтобы облегчить посадку самолетов из-за вмешательства в работу спутниковой навигации GPS со стороны России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.
Два финских аэропорта, эксплуатируемых компанией Finavia в городах Йоэнсуу и Савонлинна примерно в часе езды от границы Финляндии с Россией, в сентябре установили обновленное наземное оборудование.
Еще один аэропорт в Лаппеенранте планирует сделать то же самое как можно скорее.
Радиолокационное оборудование для измерения расстояния, которое ранее широко использовалось в авиации, обеспечивает альтернативный метод захода на посадку для самолетов во время глушения GPS.
"Мы сохранили некоторую предыдущую системную инфраструктуру, даже если она не обязательно была в эксплуатации. Теперь мы смогли обновить ее, чтобы снова ввести в эксплуатацию", – сказал агентству Reuters руководитель отдела инфраструктуры и безопасности Finavia Анри Ханссон.
Финляндия считает, что Россия глушит сигналы GPS на востоке своей страны и в регионе Балтийского моря, чтобы защитить свои нефтяные порты и другие стратегические объекты от украинских воздушных ударов или беспилотников.
Из-за этого в этом году финские авиаперевозчики несколько раз сообщали о проблемах с посадкой самолетов.
Эстония также обвинила Россию в нарушении международных правил использования воздушного пространства путем препятствования сигналам GPS.