Аэропорты в Финляндии нашли способ бороться с глушением GPS Россией

Три аэропорта в Восточной Финляндии решили возобновить работу радионавигационного оборудования, чтобы облегчить посадку самолетов из-за вмешательства в работу спутниковой навигации GPS со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Два финских аэропорта, эксплуатируемых компанией Finavia в городах Йоэнсуу и Савонлинна примерно в часе езды от границы Финляндии с Россией, в сентябре установили обновленное наземное оборудование.

Еще один аэропорт в Лаппеенранте планирует сделать то же самое как можно скорее.

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Радиолокационное оборудование для измерения расстояния, которое ранее широко использовалось в авиации, обеспечивает альтернативный метод захода на посадку для самолетов во время глушения GPS.

"Мы сохранили некоторую предыдущую системную инфраструктуру, даже если она не обязательно была в эксплуатации. Теперь мы смогли обновить ее, чтобы снова ввести в эксплуатацию", – сказал агентству Reuters руководитель отдела инфраструктуры и безопасности Finavia Анри Ханссон.

Финляндия считает, что Россия глушит сигналы GPS на востоке своей страны и в регионе Балтийского моря, чтобы защитить свои нефтяные порты и другие стратегические объекты от украинских воздушных ударов или беспилотников.

Из-за этого в этом году финские авиаперевозчики несколько раз сообщали о проблемах с посадкой самолетов.

Эстония также обвинила Россию в нарушении международных правил использования воздушного пространства путем препятствования сигналам GPS.