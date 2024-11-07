Глава МЗС Греції: Є "надзвичайна воля" нормалізувати відносини з Туреччиною

Міністр закордонних справ Греції Гіоргос Герапетрітіс напередодні візиту турецького візаві до Афін заявив, що його країна створила фундамент довіри з Анкарою, який дозволяє "запобігати кризам".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю турецькій газеті Hurriyet.

За словами Герапетрітіса, за останні 15 місяців, відколи Греція та Туреччина відновили двосторонній діалог на найвищому рівні, вони засвідчили "надзвичайну волю вивести відносини на інший шлях".

"Крок за кроком ми досягли такого рівня довіри, що можемо щиро обговорювати проблеми і запобігати кризам", – вважає глава грецького МЗС.

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Його інтерв’ю вийшло напередодні візиту міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Афін у межах нових дипломатичних зусиль, спрямованих на вирішення тривалих двосторонніх конфліктів. Серед них – суперечки щодо морських кордонів.

Переговори також допоможуть підготувати підґрунтя для проведення Ради співробітництва високого рівня між Грецією і Туреччиною, запланованої на початок 2025 року в Анкарі.

Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань, починаючи від повітряного простору до морської юрисдикції в східному Середземномор'ї і до розділення Кіпру.

Але наприкінці минулого року прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.