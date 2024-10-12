Глава МЗС Туреччини вирушить до Греції, щоб обговорити проблемні питання

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан найближчим часом відвідає Грецію, щоб обговорити проблемні питання двосторонніх відносин, зокрема морські кордони та повітряний простір.

Про це турецьким журналістам у суботу, 12 жовтня, заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Коментуючи двосторонні відносини з Афінами, Ердоган сказав, що після виборів 2023 року між Грецією та Туреччиною почалося порозуміння щодо вирішення деяких двосторонніх проблем.

"Важливо, щоб з обох сторін була воля визначити проблеми, окреслити і викласти їх зміст і знайти певні рішення. Наш міністр закордонних справ Хакан Фідан поїде до Греції і проведе переговори з цих питань", – анонсував президент Туреччини.

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Він наголосив, що принцип добросусідства є "ключем до виграшної формули" для Анкари та Афін, а відносини між ними "рухаються до кращих часів саме на цій основі".

"Ми вже давно вимагаємо визначення зон морської та повітряної юрисдикції відповідно до міжнародного права. Як країни регіону, ми можемо підвищити безпеку і стабільність та зменшити ризики конфліктів лише через діалог і співпрацю", – зазначив Ердоган.

Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань, починаючи від повітряного простору до морської юрисдикції в східному Середземномор'ї і до розділення Кіпру.

Але наприкінці минулого року прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.

В останні тижні з грецького й турецького боку лунали заклики розв’язати проблему розмежування морських зон у Егейському морі. Це важливо для визначення прав на можливі запаси газу і схеми енергетичної інфраструктури.