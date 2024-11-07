Глава МИД Греции: Есть "чрезвычайная воля" нормализовать отношения с Турцией

Министр иностранных дел Греции Гиоргос Герапетритис накануне визита турецкого визави в Афины заявил, что его страна создала фундамент доверия с Анкарой, который позволяет "предотвращать кризисы".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью турецкой газете Hurriyet.

По словам Герапетритиса, за последние 15 месяцев, с тех пор как Греция и Турция возобновили двусторонний диалог на высшем уровне, они показали "чрезвычайную волю вывести отношения на другой путь".

"Шаг за шагом мы достигли такого уровня доверия, что можем искренне обсуждать проблемы и предотвращать кризисы", – считает глава греческого МИД.

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Его интервью вышло накануне визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Афины в рамках новых дипломатических усилий, направленных на решение затянувшихся двусторонних конфликтов. Среди них – споры по морским границам.

Переговоры также помогут подготовить почву для проведения Совета сотрудничества высокого уровня между Грецией и Турцией, запланированного на начало 2025 года в Анкаре.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но на протяжении десятилетий спорят по целому ряду вопросов, начиная от воздушного пространства до морской юрисдикции в восточном Средиземноморье и до разделения Кипра.

Но в конце прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.