Президент Еврокомиссии возмутилась нападениями на израильских болельщиков в Амстердаме

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение серией нападений на болельщиков израильской футбольной команды после матча в Амстердаме и подчеркнула, что антисемитизму не место в современной Европе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Фон дер Ляйен отметила, что только что разговаривала с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в связи с серией скоординированных нападений на израильских болельщиков в Амстердаме после футбольного матча с участием израильской команды.

Возмущен вчерашними мерзкими нападениями, направленными против израильских граждан в Амстердаме.

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Outraged by last night’s vile attacks targeting Israeli citizens in Amsterdam.



I just spoke with @MinPres Schoof.



I strongly condemn these unacceptable acts.



Antisemitism has absolutely no place in Europe. And we are determined to fight all forms of hatred. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2024

"Решительно осуждаю эти неприемлемые поступки. Антисемитизму категорически нет места в Европе. Мы настроены бороться со всеми формами ненависти", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, перед матчем с участием израильской команды в Амстердаме неподалеку от арены собрались несколько сотен пропалестинских активистов. Их не подпустили к месту проведения события, однако после матча многие израильские болельщики, которые поехали в центр города, попали в засады и были жестоко избиты. Полиция задержала более полусотни человек.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после того заявил, что распорядится отправить в Амстердам два самолета для того, чтобы безопасно забрать соотечественников. Представитель израильской армии заявил, что в Амстердам готовят "спасательную миссию" с медицинскими командами на борту.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф осудил нападение на израильских футбольных фанатов в Амстердаме и заверил израильского коллегу, что все виновные будут привлечены к ответственности.