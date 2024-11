Президент Еврокомиссии возмутилась нападениями на израильских болельщиков в Амстердаме

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение серией нападений на болельщиков израильской футбольной команды после матча в Амстердаме и подчеркнула, что антисемитизму не место в современной Европе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Фон дер Ляйен отметила, что только что разговаривала с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в связи с серией скоординированных нападений на израильских болельщиков в Амстердаме после футбольного матча с участием израильской команды.

Возмущен вчерашними мерзкими нападениями, направленными против израильских граждан в Амстердаме.

Outraged by last night’s vile attacks targeting Israeli citizens in Amsterdam.



I just spoke with @MinPres Schoof.



I strongly condemn these unacceptable acts.



Antisemitism has absolutely no place in Europe. And we are determined to fight all forms of hatred.