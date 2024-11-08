Президент Еврокомиссии возмутилась нападениями на израильских болельщиков в Амстердаме
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение серией нападений на болельщиков израильской футбольной команды после матча в Амстердаме и подчеркнула, что антисемитизму не место в современной Европе.
Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).
Фон дер Ляйен отметила, что только что разговаривала с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в связи с серией скоординированных нападений на израильских болельщиков в Амстердаме после футбольного матча с участием израильской команды.
Возмущен вчерашними мерзкими нападениями, направленными против израильских граждан в Амстердаме.
Outraged by last night’s vile attacks targeting Israeli citizens in Amsterdam.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2024
I just spoke with @MinPres Schoof.
I strongly condemn these unacceptable acts.
Antisemitism has absolutely no place in Europe. And we are determined to fight all forms of hatred.
"Решительно осуждаю эти неприемлемые поступки. Антисемитизму категорически нет места в Европе. Мы настроены бороться со всеми формами ненависти", – подчеркнула фон дер Ляйен.
Напомним, перед матчем с участием израильской команды в Амстердаме неподалеку от арены собрались несколько сотен пропалестинских активистов. Их не подпустили к месту проведения события, однако после матча многие израильские болельщики, которые поехали в центр города, попали в засады и были жестоко избиты. Полиция задержала более полусотни человек.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после того заявил, что распорядится отправить в Амстердам два самолета для того, чтобы безопасно забрать соотечественников. Представитель израильской армии заявил, что в Амстердам готовят "спасательную миссию" с медицинскими командами на борту.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф осудил нападение на израильских футбольных фанатов в Амстердаме и заверил израильского коллегу, что все виновные будут привлечены к ответственности.