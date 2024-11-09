Швейцарське село, якому загрожує величезний зсув, знову евакуюють

Невелике швейцарське село, яке привернуло увагу світової громадськості минулого року, коли його евакуювали через загрозу обвалу гірського схилу, має бути евакуйоване знову.

Про це заявили в суботу місцеві посадовці, повідомляє Reuters.

Муніципалітет Албула на сході Швейцарії, до складу якого входить село Брієнц, послався на ризик обвалу, подібного до того, який ледь не накрив село в червні минулого року після останньої евакуації.

"Керівництво муніципалітету Албула... готує попереджувальну евакуацію Брієнца", – йдеться в повідомленні місцевої влади.

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Брифінг для мешканців відбудеться о 19:00, додали там.

Торік у травні з Брієнца, розташованого неподалік від гірськолижного курорту Давос у східному кантоні Граубюнден, евакуювали 84 мешканців після того, як влада заявила про ризик обвалу вершини гори Інзель, що височіє над селом.

У ніч проти 16 червня справді обвалилась ділянка гори, в результаті чого на землю скотились близько 1,5 мільйона кубометрів гірської породи, зупинившись просто на краю Брієнца.