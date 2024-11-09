Швейцарское село, которому угрожает огромный оползень, снова эвакуируют

Небольшая швейцарская деревня, которая привлекла внимание мировой общественности в прошлом году, когда ее эвакуировали из-за угрозы обвала горного склона, должна быть эвакуирована снова.

Об этом заявили в субботу местные чиновники, сообщает Reuters.

Муниципалитет Албула на востоке Швейцарии, в состав которого входит село Бриенц, сослался на риск обвала, подобного тому, который едва не накрыл село в июне прошлого года после последней эвакуации.

"Руководство муниципалитета Албула... готовит предупредительную эвакуацию Бриенца", – говорится в сообщении местных властей.

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Брифинг для жителей состоится в 19:00, добавили там.

В мае прошлого года из Бриенца, расположенного неподалеку от горнолыжного курорта Давос в восточном кантоне Граубюнден, эвакуировали 84 жителей после того, как власти заявили о риске обвала вершины горы Инзель, возвышающейся над селом.

В ночь на 16 июня действительно обвалился участок горы, в результате чего на землю скатились около 1,5 миллиона кубометров горной породы, остановившись прямо на краю Бриенца.