Лідер опозиції ФРН жорстко критикує Шольца: Грає на страхах перед війною

Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц різко розкритикував Олафа Шольца, який закликає голосувати за його Соціал-демократичну партію на дострокових виборах, аби запобігти ескалації війни.

Слова Мерца цитує портал T-Online, повідомляє "Європейська правда".

За словами кандидата в німецькі канцлери від ХДС/ХСС, СДПН грає на страхах людей перед війною під час виборчої кампанії.

"Федеральний канцлер позиціонує себе як "канцлер миру" і вимагає для себе "розсудливості", якій надається особливо висока моральна цінність, заперечуючи її для всіх інших", – стверджує він.

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На думку лідера німецьких консерваторів, під час виборчих кампаній СДПН "ніколи не соромилася грати на глибоко вкорінених страхах, зокрема, німецького населення".

"Війна з ХДС, безпечні пенсії тільки з СДПН – ось, схоже, яка програма СДПН на майбутню виборчу кампанію до Бундестагу 2025 року", – заявляє Мерц.

Напередодні канцлер Німеччини Шольц звинуватив главу опозиційного ХДС Фрідріха Мерца у надто ризикованій політиці щодо підтримки України, зокрема щодо можливих поставок далекобійних ракет Taurus.

"Я можу тільки сказати: будьте обережні! Не можна грати в російську рулетку з безпекою Німеччини", – зазначив очільник уряду Німеччини.

Нагадаємо, у жовтні Фрідріх Мерц запропонував канцлеру Олафу Шольцу висунути Путіну ультиматум та обговорити його зміст із європейськими колегами.

Німеччина на чолі з Олафом Шольцом послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.