Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц резко раскритиковал Олафа Шольца, который призывает голосовать за его Социал-демократическую партию на досрочных выборах, чтобы предотвратить эскалацию войны.

Слова Мерца цитирует портал T-Online, сообщает "Европейская правда".

По словам кандидата в немецкие канцлеры от ХДС/ХСС, СДПГ играет на страхах людей перед войной во время избирательной кампании.

"Федеральный канцлер позиционирует себя как "канцлер мира" и требует для себя "благоразумия", которому придается особенно высокая моральная ценность, отрицая ее для всех остальных", – утверждает он.

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По мнению лидера немецких консерваторов, во время избирательных кампаний СДПГ "никогда не стеснялась играть на глубоко укоренившихся страхах, в частности, немецкого населения".

"Война с ХДС, безопасные пенсии только с СДПГ – вот, похоже, какова программа СДПГ на предстоящую избирательную кампанию в Бундестаг 2025 года", – заявляет Мерц.

Накануне канцлер Германии Шольц обвинил главу оппозиционного ХДС Фридриха Мерца в слишком рискованной политике по поддержке Украины, в частности относительно возможных поставок дальнобойных ракет Taurus.

"Я могу только сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в российскую рулетку с безопасностью Германии", – отметил глава правительства Германии.

Напомним, в октябре Фридрих Мерц предложил канцлеру Олафу Шольцу выдвинуть Путину ультиматум и обсудить его содержание с европейскими коллегами.

Германия во главе с Олафом Шольцом последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.