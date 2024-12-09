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У Туреччині сотні сирійців вишикувалися в черги на кордоні в очікуванні повернення додому

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Новини — Понеділок, 9 грудня 2024, 18:18 — Ірина Кутєлєва

Сотні сирійських біженців зібралися в понеділок на двох прикордонних переходах на півдні Туреччини,  чекаючи повернення додому після падіння режиму президента Башара Асада.

Про це йдеться у публікації AP, повідомляє "Європейська правда".

Багато хто прибув до прикордонних пунктів Чильвегозу і Ончупінар на світанку. Деякі розбили табір біля прикордонних бар'єрів.

 
AP
 
AP

На прикордонному пункті Ончупінар 29-річний Мустафа Султан розповів, що перетинає кордон з Сирією, щоб знайти свого старшого брата, який перебував у в'язниці в Дамаску за часів правління Асада.

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"Я не бачив його 13 років. В'язниці спорожніли, тож я збираюся піти подивитися, чи він живий", – сказав він.

Турецька влада не повідомила, скільки сирійців повернулося в країну після падіння Асада.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Після цього про призупинення розгляду заяв сирійських біженців оголосили АвстріяНімеччинаДанія, Норвегія та інші країни.

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Туреччина Сирія
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