У Туреччині сотні сирійців вишикувалися в черги на кордоні в очікуванні повернення додому
Новини — Понеділок, 9 грудня 2024, 18:18 —
Сотні сирійських біженців зібралися в понеділок на двох прикордонних переходах на півдні Туреччини, чекаючи повернення додому після падіння режиму президента Башара Асада.
Про це йдеться у публікації AP, повідомляє "Європейська правда".
Багато хто прибув до прикордонних пунктів Чильвегозу і Ончупінар на світанку. Деякі розбили табір біля прикордонних бар'єрів.
На прикордонному пункті Ончупінар 29-річний Мустафа Султан розповів, що перетинає кордон з Сирією, щоб знайти свого старшого брата, який перебував у в'язниці в Дамаску за часів правління Асада.
"Я не бачив його 13 років. В'язниці спорожніли, тож я збираюся піти подивитися, чи він живий", – сказав він.
Турецька влада не повідомила, скільки сирійців повернулося в країну після падіння Асада.
Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.
Після цього про призупинення розгляду заяв сирійських біженців оголосили Австрія, Німеччина, Данія, Норвегія та інші країни.