В Італії троє осіб отримали вироки у справі про смертельну аварію судна з мігрантами

В Італії суд у вівторок засудив трьох осіб до тюремного ув'язнення терміном до 16 років за причетність до корабельної аварії, в якій минулого року загинули щонайменше 94 людини.

Про це стало відомо агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент трапився у лютому 2023 року, коли дерев'яний вітрильник з мігрантами на борту розбився об скелі біля берегів міста біля Кутро в південному регіоні Калабрія.

Аварія стала однією з найсмертоносніших в новітній історії Італії.

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Підсудні, двоє пакистанців і один турок, були засуджені за пособництво і підбурювання до нелегальної імміграції, що призвело до загибелі шукачів притулку, але з них було знято додаткове звинувачення в аварії корабля з необережності.

Поряд із ймовірними контрабандистами, засудженими у вівторок, прокурори міста Кротоне просувають окреме кримінальне розслідування щодо співробітників поліції та берегової охорони у зв'язку з ймовірною нездатністю запобігти корабельній аварії.

Уряд Італії прем'єр-міністра Джорджії Мелоні відреагував на трагедію посиленням тюремних термінів для контрабандистів. Він також розкритикував судове розслідування щодо берегової охорони і поліції.

Наприкінці вересня писали, що іспанські морські рятувальні судна підібрали майже 500 мігрантів з Африки поблизу Канарських островів протягом ночі.