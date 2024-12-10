В Италии три человека получили приговоры по делу о смертельной аварии судна с мигрантами
В Италии суд во вторник приговорил трех человек к тюремному заключению сроком до 16 лет за причастность к кораблекрушению, в котором в прошлом году погибли по меньшей мере 94 человека.
Об этом стало известно агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".
Инцидент произошел в феврале 2023 года, когда деревянный парусник с мигрантами на борту разбился о скалы у берегов города у Кутро в южном регионе Калабрия.
Авария стала одной из самых смертоносных в новейшей истории Италии.
Подсудимые, двое пакистанцев и один турок, были осуждены за пособничество и подстрекательство к нелегальной иммиграции, что привело к гибели искателей убежища, но с них было снято дополнительное обвинение в крушении корабля по неосторожности.
Наряду с предполагаемыми контрабандистами, осужденными во вторник, прокуроры города Кротоне продвигают отдельное уголовное расследование в отношении сотрудников полиции и береговой охраны в связи с вероятной неспособностью предотвратить кораблекрушение.
Правительство Италии премьер-министра Джорджии Мелони отреагировало на трагедию ужесточением тюремных сроков для контрабандистов. Оно также раскритиковало судебное расследование в отношении береговой охраны и полиции.
В конце сентября писали, что испанские морские спасательные суда подобрали почти 500 мигрантов из Африки вблизи Канарских островов в течение ночи.