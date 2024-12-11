СМИ: В Конгрессе США предлагают смягчить санкции против Сирии после падения режима Асада
Два конгрессмена США призвали приостановить действие некоторых санкций против Сирии, чтобы ослабить давление на ее разрушенную экономику после свержения режима Башара Асада.
Об этом говорится в письме американских законодателей, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".
Письмо к госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и советнику по вопросам нацбезопасности Джейку Салливану подписали представитель республиканцев Джо Уилсон, который возглавляет подкомитет по иностранным делам Палаты представителей по вопросам Ближнего Востока, и представитель демократов Брендан Бойл, который возглавляет кокус "Свободная Сирия".
В письме говорится о возможном продлении еще на пять лет санкций, которые были введены после вступления в силу американского "Акта Цезаря" в 2020 году, и которые распространялись на все секторы сирийского бизнеса и на всех граждан, имеющих дело с Сирией или с российскими и иранскими структурами в стране.
В то же время Уилсон и Бойл пишут, что санкции лишили Асада ресурсов для поддержки его армии и в конце концов способствовали ее краху.
Законодатели отмечают, что, несмотря на важность сохранения санкций в отношении бывших чиновников, они считают, что "другие части законодательства – такие как секторальные санкции и санкции, связанные с реконструкцией, – должны быть приостановлены".
В письме говорится о том, что США должны выдавать исключения из санкций для стимулирования экономического развития и иностранных инвестиций и "укрепления доброй воли", не затрагивая при этом меры против террористических группировок.
"Для отмены санкций и экспортного контроля против Сирии необходим продуманный и поэтапный подход", – говорится в письме Уилсона и Бойла.
Также СМИ сообщали, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил условия, при которых Штаты признают и поддержат новую власть в Сирии.